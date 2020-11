Centro storico, Elvira Mangione referente del sindaco

Si è parlato di centro storico questa mattina al Comune di Agrigento fra il sindaco Franco Miccichè e la dottoressa Elvira Mangione, operatrice turistica e rappresentante della Social Street. Presenti all’incontro l’assessore ai Lavori Pubblici Nino Costanza Scinta e quello all’Urbanistica Gerlando Principato. La dott. Mangione ha illustrato quello che è stato fatto per il vecchio cuore della città, anche dalla sua associazione e quello che si potrebbe fare a breve e medio termine. Alla fine è stato concordato di effettuare un sopralluogo nella zona in questi giorni con gli assessori, così da poter intraprendere al più presto le prime iniziative. Il sindaco ha manifestato l’intenzione di nominare la dottoressa Mangione referente per il centro storico