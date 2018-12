“C’è il Natale a Villaseta”: è tempo di bilanci

Da parte sua il sindaco Firetto, nel suo intervento, ha voluto sottolineare il ruolo che l’Associazione “Volontari di Strada” riveste ad Agrigento ed esprimere anche

“apprezzamento per le iniziatve e le manifestazioni organizzate a Villaseta”.

“Ringraziamo di vero cuore il Questore e tutto il personale della Questura non solo per avere aderito alle nostre manifestazioni, ma anche per avere dato un contributo economico alla nostra Associazione– ha sottolineato la presidente dei Volontari di Strada, Anna Marino -. Mi ritengo partcolarmente soddisfatta del successo della nostra iniziatva.

Ho subito accettato con entusiasmo la proposta che il consigliere comunale Marco Vullo, amico da sempre della nostra associazione e residente nel quartere per dare un segnale su Villaseta, per accendere i riflettori sul quartere, dimentcato dalle Isttuzioni.

Non immaginavo di trovare altrettanto entusiasmo tra la gente, tra i resident che ci hanno accompagnato passo dopo passo nella realizzazione degli event, a cominciare dai lavori di pulizia e sistemazione di vie e zone del centro storico di Villaseta. Lavori, quali potatura di alberi, pulizia dei marciapiede, rimozione di rifiuti, che hanno ridato decoro al quartere.

Un quartere che tutti noi abbiamo riscoperto dalle grandi risorse umane. Quello che abbiamo compiuto deve essere rappresentare non un traguardo, ma un punto di

partenza”.

E’ seguito il tradizionale scambio di auguri e distribuzione di regali ai bambini.