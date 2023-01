Catania – Licata 4-1, partita decisa dagli episodi

Catania – Licata è decisa dagli episodi. Qualche errore di troppoed un avvio difficile non consentono al Licata di uscire dal Massimino con un risultato positivo. Il Catania si conferma corazzata costruita per il salto di categoria e stende il Licata oltre i suoi demeriti. Nonostante lo stop la formazione di Pippo Romano, la più giovane del girone, si conferma nelle zone alte della classifica. Ora testa alla prossima. Domenica il Licata torna tra le mura amiche per la quarta giornata di ritorno. Avversario di turno la Mariglianese.

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda (86′ Litteri), Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi (63′ Palermo), Vitale; Chiarella (61′ Forchignone), Sarao, De Luca (66′ De Respinis). A disp. di Ferraro: Groaz, Boccia, Di Grazia, Giovinco, Privitera. LICATA (3-4-1-2): Valenti; Vitolo, Calaiò, Orlando; Cusati (68′ Garau), Mudasiru (89′ Pedalino), Rotulo, Frisenna, Pino; Minacori, Saito (68′ Cristiano). A disp. di Romano: Sienko, Manna, Ficarra, Pecoraro, Puccio, Asata. ARBITRO: Gianluca Catanzaro Assistenti: Justin Dervishi (San Benedetto del Tronto) e Zef Preci (Macerata) AMMONITI: Frisenna, Vitolo ESPULSI: Vitolo (doppio giallo), Frisenna (doppio giallo) NOTE: 4′ di recupero s.t.

FOTO Foto DAVIDE De Maida – Licata Calcio