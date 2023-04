Cartello sociale: “Al San Giovanni di Dio c’è ancora tanto da fare”

“Bene riparare gli ascensori ma c’è ancora tanto da fare al San Giovanni di Dio.” Inizia così una nota del Cartello Sociale di Agrigento dopo la notizia della messa in funzione degli ascensori al nosocomio di contrada Consolida. Il cartello lamenta il mancato incontro con il commissario dell’Asp, Mario Zappia, chiesto, pare, un mese fa, per fare il punto sulla situazione della sanità agrigentina anche alla luce “di alcune vere e proprie emergenze come ad esempio il pronto soccorso- si legge in una nota- che versa in condizioni drammatiche per chi ha la sventura di doverlo frequentare.

Avevamo fatto notare come , al di là delle dichiarazioni prima del voto da parte del presidente della regione, sia mancata quella particolare attenzione, come preannunciato, alle aree di emergenza territoriale, per evitare lunghe attese, a volte in situazioni logistiche che mortificano la dignità umana.

Avevamo fatto notare anche come molti interventi finanziati col Pnrr avrebbero potuto garantire la creazione di nuovi reparti d’emergenza oltre all’assunzione di personale.

Avevamo ancora evidenziato che i concorsi per assumere nuovi medici vanno deserti, specie negli ospedali di periferia e che le cause i di questo fenomeno sono molteplici. Avevamo anche sottolineato come sia urgente porre rimedio al pauroso vuoto venutosi a creare delle figure sanitarie che sono spesso causa dello sfogo di tanti cittadini esasperati per un servizio insufficiente contro il personale sanitario.

Avevamo posto l’attenzione – continua il Cartello Sociale- sulla medicina del territorio inesistente, considerato che addirittura si chiudono persino i pochi presidi nei comuni e la cosiddetta continuità assistenziale diventa un miraggio, vedi tra gli ultimi comuni a non avere più assistenza Naro, Castrofilippo, Aragona.

Pur prendendo atto che il nuovo assessore si trova al lavoro da poco tempo avevamo riconosciuto che finora non si è avvertito nessun cambio di passo mentre si apprende che l’assessorato si muove per operare un taglio di 120 milioni per coprire il buco che si è riscontrato nei conti della sanità siciliana.

L’auspicio è che il direttore dell’ASP di Agrigento- conclude la nota- possa trovare il tempo per un momento di confronto sui temi richiamati al fine di scongiurare azioni di mobilitazione popolare atte a rivendicare servizi sanitari con standard minimi di civiltà.”