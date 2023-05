Carnevale di Sciacca, ecco tutte le modalità di accesso

Per il carnevale di Sciacca, nuove modalità d’accesso all’area rossa di via Allende, nella zona Perriera, nelle giornate della manifestazione, ovvero sabato 27 e domenica 28 maggio e sabato 3 e domenica 4 giugno. L’acquisto dei biglietti per i residenti potrà avvenire nelle 18 biglietterie autorizzate in città o direttamente alle biglietterie attivate nei giorni di manifestazione lungo il percorso delle sfilate in via Allende. I non residenti dovranno rivolgersi al sito WWW.TICKETZETA.IT e acquistarli on line oppure potranno farlo direttamente nelle biglietterie attivate lungo il percorso in via Allende durante la manifestazione.

“Ricordiamo – dicono dalla Meridiana eventi, che organizza la manifestazione- che il prezzo del biglietto intero è di 6 euro più 1 euro di diritti per i non residenti. Per i residenti il prezzo è ridotto a 4 euro + 1 euro di diritti anche se acquistati nei giorni delle manifestazioni presso le biglietterie lungo il percorso. Ai residenti ricordiamo altresì che l’abbonamento a tutte le 4 giornate del carnevale costa 10 euro più 2 di diritti mentre quello per due giornate sarà di 7 euro + 2 di diritti. Per i non residenti l’abbonamento alle 4 giornate costa 17 euro + 3 euro di diritti e 10 euro + 2 euro per due giornate.”

Queste tariffe valgono anche nei giorni delle sfilate nelle quattro biglietterie che verranno aperte dalle 13:00 alle 23:30 del sabato e dalle 9:00 alle 23:30 della domenica nella via Allende Est, via Capurro, Via Lanza e via Bellanca.

L’accesso gratuito è consentito direttamente ai disabili gravi e al suo accompagnatore, dietro esibizione di idonea documentazione rilasciata da commissione medica e da un valido documento di riconoscimento. Non si accetta documentazione diversa da quella indicata. Ingresso gratuito anche per i bambini la cui altezza sia inferiore a 120 cm.

Ingresso gratuito, dietro esibizione di documento di riconoscimento con indicazione di residenza nelle vie Allende (dal numero civico 6 al n. 50), via La Pira (numeri 18a e 18b) e via Lanza (solo numero 2).

Chi per urgenze o validi motivi dimostrabili abbia l’esigenza di uscire dalla zona Rossa per poi farne rientro, dovrà recarsi nelle apposite postazioni ubicate in Via Bellanca e Via Capurro (EE1 e EE2) e dietro esibizione del titolo di ingresso, verrà dotato di apposito lasciapassare che gli consentirà di rientrare quando potrà.

Nella piantina che alleghiamo sono anche indicati i varchi di accesso e di uscita, le biglietterie e i varchi per le uscite con rientro.