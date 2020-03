Cardiologia di Agrigento. Stop a ricoveri, tamponi per tutti e sanificazione.

Aggiornamento sul caso coronavirus nel reparto di Cardiologia del San Giovanni di Dio di Agrigento. Niente ricoveri tranne casi gravissimi fino a nuovo ordine.

Ovviamente la situazione non è serena. La paziente affetta da Covid 19 si trova in isolamento (addobbato in fretta ed in furia perché nel nosocomio di Agrigento manca anche la stanza di isolamento) nel reparto di Cardiologia. Il tutto anche perché l’esito del tampone è arrivato soltanto dopo…24 ore, perché come è noto il laboratorio del Policlinico di Palermo alle 20,00 chiude i battenti come se fosse un negozio di frutta e verdura.

Il primario, dott. Giuseppe Caramanno, sta organizzando tutte le procedure per trasferire la paziente entro la giornata di domani, forse a Caltagirone.

Il primario e tutti i medici del reparto di Cardiologia e Emodinamica dovranno nelle prossime ore effettuare il doppio tampone.

Non si effettueranno più ricoveri fino a nuovo ordine, tranne in casi gravissimi come l’infarto acuto. Dopo l’eventuale trattamento i pazienti verranno trasferiti in altri nosocomi. Anche gli attuali degenti verranno sottoposti al tampone.

In mattinata in tutto il reparto verrà effettuata la sanificazione.