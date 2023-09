Ha tanta voglia di scoprire il territorio di Agrigento Annamaria Putortì chiamata a guidare la Compagnia della città. E’ stata presentata questa mattina dal nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Nicola De Tullio, che si è insediato qualche giorno fa.

“Vogliamo proseguire i nostri compiti istituzionali, stare accanto ai cittadini e avere sempre più contatti con i giovani- ha detto Putortì-. L’arma dei carabinieri crede nei giovani, crede nel futuro e nel costruire un percorso di legalità. Ho avuto la fortuna di vivere diverse esperienze professionali in tutta Italia, un percorso che mi da dato modo di conoscere vari aspetti dell’Italia, per me è un motivo che mi motiva tanto, è una sfida giornaliera. Di Agrigento conosco la storia, di cittadini che tengono al loro territorio, non voglio deludere le loro aspettative, cercare insieme un percorso comune che porti ad una serenità della cittadinanza e alla cura della legalità.” E’ la prima volta ad Agrigento che una donna assume la guida dell’Arma nel territorio Anna Maria. Dal 2020 era a capo della compagnia dei carabinieri di Busto Arsizio. Il capitano Annamaria Putortì ha 33 anni, meridionale, con un curriculum di grande rispetto.