AGRIGENTO. E’ fuori pericolo l’ex parlamentare e presidente della Regione Sicilia, Angelo Capodicasa colpito da un vasto trauma alla testa dopo una improvvisa caduta.

L’ex presidente della Regione ed ex parlamentare nazionale è infatti uscito dal coma farmacologico indotto dai medici per la ripresa dopo l’operazione subita. Capodicasa si trova ricoverato in una struttura di riabilitazione a Messina