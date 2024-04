Quasi l’intera forza lavoro risultata “in nero” e accertate violazioni amministrative, penali e sanitarie. Tutte irregolarità scoperte, nel corso di un controllo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in un cantiere edile allestito nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè per la ristrutturazione di un locale. Ad occuparsi dell’ispezione sono stati i carabinieri della Stazione di Villaggio Mosè e il personale dell’Arma del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento.

Al termine del controllo, un trentasettenne imprenditore, titolare della ditta, e due trentacinquenni, presidente e rappresentante di una società, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono state controllate le posizioni dei lavoratori presenti, 4 dei quali risultati completamente “in nero”.

I carabinieri hanno adottato il provvedimento di sospensione immediata dell’attività imprenditoriale. Comminate ammende per complessivi 90.000 euro e sanzioni amministrative per un totale di 25.000 euro.