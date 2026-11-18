Arriva in libreria per i tipi di Pungitopo “Campi di cicuta”, poesie (2005-2017), il volume di Beniamino Biondi che restituisce al pubblico e alla critica dodici anni di rigorosa attività di scrittura (dal 2005 al 2017), fondendo in un unico, organico percorso editoriale cinque libri precedentemente editi e oggi in gran parte fuori commercio: Manifesto (2007), Oratorio per nastro magnetico (2010), Antipoemi (2010), Cherosene (2013) e 5 poemi seriali (2017). La poesia di Biondi si muove all’insegna di un radicale espressionismo urbano e di una spietata ricognizione del contemporaneo.

All’interno dei testi – segnati da un rigoroso frammentismo che altera e decostruisce la sintassi della comunicazione tradizionale – sfilano le macerie di un mondo disincantato e irrelato. Le periferie industriali, i bassi urbani, le baracche e gli interni domestici cupi si mescolano a una fitta trama di riferimenti filosofici, cinematografici ed eretici (da Eraclito a George Bataille, da Pasolini a Beckett, passando per le teologie della morte di Dio e il minimalismo americano). Come sottolineato dalla critica, l’opera rifiuta ogni forma di lirismo consolatorio o di facile compiacimento estetizzante.

Al centro della scrittura vi è una metafisica carnale, in cui l’eros si fa spasmo sensuale e l’esistenza si specchia in un inventario del caos dominato da figure dolenti, larve metropolitane e relitti di un’umanità degradata. Tuttavia, a fronte di questo universo entropico, Biondi oppone una lingua alta, sorvegliata, implacabile e linguisticamente incorrotta.

Il volume si apre con una straordinaria prefazione del drammaturgo vivente più illustre, Fernando Arrabal, che saluta l’opera con la sua cifra inconfondibile. La chiusura del libro è affidata a una corposa e autorevole Appendice critica, concepita come uno specchio analitico del lavoro di Biondi e impreziosita dai saggi e dai contributi di firme di spicco della critica letteraria italiana: Massimo Bacigalupo, Emilio Isgrò, Attilio Lolini, Cesare Milanese, Corrado Piancastelli e Giancarlo Pontiggia.

Chiude il volume una preziosa nota filologica in cui l’autore rivendica la salvaguardia testuale delle raccolte originarie, mantenendone l’impostazione originaria e dando il senso di come il suo lavoro poetico, definito “denso e impenetrabile”, costituisca per sua stessa ammissione la parte più significativa tra le sue opere. La prima presentazione avverrà venerdì 4 dicembre.

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