Calci, pugni e minacce a coetaneo: 75 empedoclino a giudizio.

Avrebbe aggredito un proprio compaesano e coetaneo sferrandogli calci pugni minacciandolo persino di morte. L’aggressione, avvenuta nel luglio del 2021 nel popoloso quartiere dei Grandi Lavori, sarebbe da ricondurre a futili motivi legati all’asserito danneggiamento di un’auto in sosta durante una manovra. La vittima avrebbe riportato gravi lesioni alla gamba e sarebbe stato persino sottoposto ad intervento chirurgico presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. All’udienza tenutasi stamane dinanzi al Tribunale di Agrigento la persona offesa, difesa di fiducia dall’avvocato Salvatore Butera, si è costituita parte civile. L’imputato è difeso dall’avvocato Francesco Calafato. Si torna in una aula il prossimo gennaio per l’ascolto dei primi testimoni.