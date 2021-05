Cade in ospedale e si rompe femore: donna risarcita

Si è recata in ospedale per andare a trovare il marito ricoverato, dopo avere inciampato in un fermaporta, si è rotto il femore. Vittima dell’incidente una pensionata 85enne di Agrigento, che dopo l’infortunio ha citato in giudizio l’Azienda sanitaria provinciale, ottenendo un risarcimento del danno quantificato in 14.000 euro.

La sentenza è stata emessa dal giudice del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Sciumè. La vicenda risale al 4 aprile di cinque anni fa. La donna si trovava all’interno del presidio ospedaliero ’San Giovanni di Dio”, e stava percorrendo uno dei corridoi interni. All’improvviso è inciampata nel fermaporta, cadendo rovinosamente sul pavimento.

La donna è stata accompagnata al vicino Pronto soccorso, e i medici di turno le hanno diagnosticato la frattura del femore, con una prognosi di trenta giorni. Quindi è stata ricoverata nel reparto di Ortopedia, e successivamente sottoposta ad un intervento chirurgico. Una volta dimessa, l’agrigentina ha adito alle vie legali, per il riconoscimento del risarcimento per il danno subìto. Accolte le tesi del legale difensore dell’anziana, l’avvocato Salvatore Bruccoleri.