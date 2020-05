Buongiorno News – Notiziario in video – 26 maggio 2020

Buongiorno e benvenuti da Stella Magnano e dalla redazione di AgrigentoOggi per questa edizione di Martedì 26 Maggio del nostro notiziario in video.

Nessun nuovo tampone positivo in tutta la provincia di Agrigento. Negli ospedali e nelle Asp ripartono le prestazioni ambulatoriali, visite ed esami, mentre per le prescrizioni programmabili si dovrà attendere altre cinque settimane. Precedenza ai pazienti con malattie croniche o rare, rimandati di un mese gli interventi chirurgici ambulatoriali differibili.

Turismo allo stremo. E’ una crisi senza precedenti quella che sta subendo il mondo del turismo in Sicilia. Tutti gli operatori del settore, dagli albergatori agli agenti di viaggio, si sono riuniti ieri a Palermo per manifestare e lanciare l’allarme alle istituzioni da cui attendono risposte e strategie immediate per poter sopravvivere. L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio migliaia di aziende del comparto, che, ad oggi, non riescono a riescono nemmeno a immaginare il futuro che li attende.

Intensificati i controlli alla Scala dei turchi – sono nove denunciate per violazione dei sigilli, mentre altre persone sono state identificate dagli agenti del Corpo forestale. Quattro, tra cui due minorenni, sono stati sorpresi a effettuare un servizio fotografico incuranti dei divieti imposti. Sulla possibilità di ripristino della fruizione in condizioni di sicurezza della Scala dei Turchi è allo studio di un tavolo tecnico che coinvolge le diverse Amministrazioni interessate.

E per il momento è tutto, dalla redazione di AgrigentoOggi e da me, Stella Magnano, una buona giornata e un arrivederci al prossimo appuntamento.