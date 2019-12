Buon Natale 2019, con la novena “flash mob” in via Atenea VIDEO

Ad Agrigento, da un’idea di Lello Casesa, e con la collaborazione di diversi artisti agrigentini, per le festività natalizie si è tenuta una novena natalizia lungo la via Atenea e il centro cittadino. Tanti sono stati gli agrigentini presenti, che hanno apprezzato lo spettacolo.

La novena “flash mob” è viene riproposta qui in uno speciale

Ecco il video…