Brucia rifiuti nel forno della sua pizzeria: denunciato

Sorpreso a bruciare rifiuti speciali nel forno della sua pizzeria. I carabinieri della Stazione di Villaggio Mosè hanno denunciato un 60enne, di Agrigento, per l’ipotesi di reato di incendio di rifiuti speciali. I militari dell’Arma, ieri pomeriggio, sono intervenuti in una pizzeria-ristorante di viale Leonardo Sciascia, inattiva da oltre un mese, dietro la segnalazione di alcuni cittadini di strani movimenti all’interno dell’attività lavorativa.

Giunti sul luogo hanno sorpreso il titolare, che era intento a bruciare all’interno del forno, utilizzato per la cottura degli alimenti, del materiale di risulta costituito dai resti di un fabbricato in legno truciolato smaltato. Sul posto è intervenuto anche personale dell’Arpa della Regione Sicilia che ha classificato i rifiuti in speciali, ma non pericolosi.

Il forno ed il materiale sono stati sequestrati e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento per i successivi accertamenti. L’uomo è stato denunciato.