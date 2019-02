Britannia, rilasciate le prime foto della seconda stagione della produzione originale Sky in arrivo in autunno

Avvincente dramma storico a tinte fantasy, la serie racconta la cruenta lotta tra le forze dell’impero romano guidato dal generale Aulus Plautius e le tribù celtiche e i Druidi che abitavano la Britannia intorno al 40 d.C., forti di un sistema di credenze e riti mistici che li aveva resi fino a quel momento pressocché invincibili. Nella seconda stagione, a due anni dall’invasione dei Romani, la profezia che potrebbe salvare la Britannia verrà messa a rischio quando i due fratelli Veran e Harka inizieranno un’epica battaglia che spaccherà i Druidi in due fazioni contrapposte. Gli scatti mostrano David Morrissey (The Walking Dead, Nowhere Boy, Extant) tornare a indossare i panni del Generale Aulus ed Eleanor Worthington-Cox (Maleficent) nel ruolo di Cait, colei che dovrà portare a compimento la profezia. Mackenzie Crook (I Pirati dei Caraibi, Ritorno al Bosco dei 1000 Acri, Il Trono di Spade) appare invece per la prima volta nei panni di Harka ‘”The Dead Man”, fratello di Veran, anche lui interpretato da Crook in entrambe le stagioni. Britannia è creata da Jez Butterworth, Tom Butterworth e James Richardson. La seconda stagione è scritta da Jez, Tom e John-Henry Butterworth e prodotta da Rupert Ryle-Hodges.I produttori esecutivi sono James Richardson di Vertigo Films, Sam Mendes, Pippa Harris e Nicolas Brown di Neal Street Production, nonchè Jez e Tom Butterworth. La seconda stagione di Britannia è cofinanziata e distribuita a livello internazionale da Sky Vision. La seconda stagione di Britannia arriverà in esclusiva su Sky il prossimo autunno.