Break Dance al Caffè Letterario: primo contest organizzato da Arabesque

Un vero e proprio contest di Break Dance si è svolto presso il Caffè Letterario Luigi Pirandello di Agrigento organizzato dalla scuola “Studio Danza e True Pilates Arabesque” diretta da Denise Grillo.

I giovani ballerini, di diverse età, si sono esibiti al pubblico e hanno partecipato alle lezioni con il maestro Francesco Schirru.

Si sono sfidati e confrontati in buttle, per un pomeriggio all’insegna della street dance. Si tratta del primo evento in assoluto ad Agrigento che ha visto entusiasmare i partecipanti ed il pubblico presente. Soddisfazione per la riuscita viene espressa dall’insegnante Grillo che pensa in futuro di riproporre l’idea poichè sono sempre più i giovani che si avvicinano a questa disciplina rappresentata dalla libertà di movimento.