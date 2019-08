Boom di Iscrizioni per il Consorzio Universitario di Agrigento

E’ boom di richieste di iscrizioni già dalla prima decade di agosto per il Consorzio Universitario di Agrigento. Un numero, che secondo fonti di stampa locale, sarebbe destinato ad aumentare. Varie sono le facoltà che offre il consorzio: da Scienze dell’educazione per la Prima infanzia, corso non a numero chiuso, ad Economia e amministrazione Aziendale, da architettura a Mediazione Linguistico Interculturale. Una bella scelta per i neo diplomati e non che presto affolleranno le facoltà. In merito al trasferimento del Cua al centro storico di Agrigento, questo è un dettaglio ancora in fase di discussione,