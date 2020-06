Blitz antidroga “Casuzza”, ecco i nomi delle persone coinvolte

L’operazione antidroga della squadra Mobile di Agrigento, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato 9 dei 21 indagati agli arresti domiciliari, quattro sono stati raggiunti dall’obbligo di dimora, uno dall’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma, e un altro ancora al divieto di soggiorno nel Comune di Agrigento.

A firmare l’ordinanza di custodia cautelare il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, dietro richiesta dei pubblici ministeri Gloria Andreoli e Sara Varazi.

Agli arresti domiciliari sono stati sottoposti: Calogero Sorce 27 anni di Favara, Cristina Schembri 22 anni di Favara, Floriana Pia Pullara 25 anni di Favara, Michele Bongiorno 30 anni di Favara, Gabriele Gramaglia 24 anni di Agrigento, Calogero Mulè 29 anni di Canicattì, Carmelo Papia 34 anni di Favara, Antonio Sciortino 44 anni di Favara, e Angelo Stagno 31 anni di Favara.

L’obbligo di dimora, con prescrizioni di non allontanarsi dalla propria abitazione prima delle 7 e obbligo di farvi rientro entro le 21, è stato applicato a Bryan Pullara 21 anni di Favara, Antonio Baldacchino 20 anni di Favara, Simona Schembri 22 anni di Favara, e Giovanni Lombardo 26 anni di Agrigento.

Divieto di dimora nel Comune di Agrigento, invece, per Bah Ousmane 20 anni, richiedente asilo politico (attualmente detenuto per altra causa alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”).

E obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ogni martedì e venerdì tra le ore 17 e le 18, per Lorenzo Maria 31 anni di Agrigento.

Per altri sei indagati il Gip ha rigettato la richiesta di misura cautelare. I particolari dell’inchiesta sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in Questura ad Agrigento. Presenti il pm Varazi, il capo della Mobile Giovanni Minardi e il vice della Mobile Giovanni Franco.