Binari D’ estate: Week End ricco di appuntamenti tra treni storici ed eventi musicali

Entra nel vivo il cartellone di “Binari d’estate” che propone tanti eventi tra la Valle dei Templi e il parco ferroviario della stazione di Porto Empedocle.

Questa sera, venerdì 16 agosto alle ore 20.30 appuntamento al Parco Ferroviario di Porto Empedocle per l’iniziativa “Dai binari della Centrale alla Torre di Carlo V”, a cura dell’Archeoclub “i luoghi di Empedocle” in collaborazione con “Archeotrekking Agrigento”. I viaggiatori saranno accompagnati in un affascinante percorso alla scoperta delle origini della città di Porto Empedocle, ed in particolare del suo centro storico. Una occasione unica per conoscere e approfondire la storia della borgata marinara.

Domani sabato 17 agosto tornano gli appuntamenti con i treni storici nella Valle dei Templi di Agrigento. Alle ore 16, da Agrigento C.le partirà il Treno storico del gusto organizzato da Fondazione FS in collaborazione con l’assessorato al turismo della Regione Siciliana e Slow Food. Il programma prevede una sosta al tempio di Vulcano dove sarà possibile partecipare ad laboratorio del gusto alla scoperta dei sapori perduti. Sarà, inoltre, possibile partecipare ad una escursione guidata al Giardino della Kolymbetra.

Sempre sabato 17 agosto importante evento al Parco Ferroviario con TRY.IN FEST, festival di musica live con Alessio Bondì e il suo trio in concerto. L’appuntamento è per le ore 19 alla stazione di Porto Empedocle: l’organizzazione è dell’associazione Mariterra in collaborazione con Ferrovie Kaos.

Domenica 18 agosto al Parco Ferroviario di Porto Empedocle, con inizio alla ore 21, è in programma il Concerto per fiati “Metamorfosi”.

Per info sui treni storici è disponibile il numero di telefono 3138719696.