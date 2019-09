Bentornato PES, il simulatore è un successo

Recensione eFootball PES 2020.

Pes è tornato ed è stata una vera sorpresa. Dopo alcuni anni di dominio assoluto di Fifa, il simulatore calcistico giapponese è tornato a conviverci. Abbiamo preso il gioco il giorno della sua uscita da GameTake in via Atenea ad Agrigento. L’abbiamo provato per alcuni giorni ma fin dal primo istante abbiamo notato qualcosa di diverso rispetto alle ultime edizioni.

Senza fare troppi giri di parole: sembra essere in campo. Il realismo è impressionante, il gioco regala un fascino coinvolgente e un’esperienza sbalorditiva. Pes 2020 è stato lanciato dalla Konami il 10 settembre e aggiornato già oggi con tutte le nuove rose, il successo è annunciato.

Sono tante le novità che si trovano in Pes 2020, a partire dal menù del gioco che è stato completamente ridisegnato ed è stato reso più easy e più accattivante. Entusiasmanti le ambientazioni di gioco, con la fantastica realizzazione degli stadie dell’atmosfera in campo. Impressionanti la somiglianza dei volti dei campioni, come le loro movenze e l’eccezionale riproduzione dei loro comportamenti. Esaltanti anche i progressi “tattici”, con i movimenti intelligenti e sincronizzati delle squadre in campo e le capacità di adattarsi a ogni tipologia di situazione di gioco. Spazio dedicato al campionato Italiano dove manca solo il Brescia, ma tutte le squadre sono curate del dettaglio. Il campionato Francese c’è in blocco ed è un’esperienza esaltante. In attesa di provare Fifa20 ( Il gioco è in uscita il 27 settembre, prenotandolo presso Game Tekk avrai diritto a ricevere:Fino a 3 pacchetti oro rari – 1 a settimana per 3 settimane. Scelta icona in prestito – scegli uno dei 5 oggetti icona in prestito (versione media) per 5 partite FUT. Divise FUT in edizione speciale la cui uscita è nei prossimi giorni, ci sembra di capire che la concorrenza tra i titoli è tornata ad essere viva e la competizione aiuterà a migliorarsi ad entrambi.