Si chiama Paula Uttile, ha 19 anni: è lei la Miss Ottobre 2025 di AgrigentoOggi

Giovane, determinata e con uno sguardo che cattura: si chiama Paula Uttile, ha 19 anni ed è la protagonista della rubrica di moda e bellezza di ottobre 2025 firmata AgrigentoOggi.

A raccontarla con uno stile unico e intenso è il talento emergente della fotografia agrigentina, Attila Mamo, autore degli scatti che compongono il servizio esclusivo del mese.

Un mix di eleganza e autenticità che celebra la bellezza nella sua forma più naturale, in uno scenario che fonde armoniosamente natura, luce e personalità.

Paula è la voce giovane e nuova che incarna lo spirito della nostra rubrica: vera, contemporanea, siciliana.

