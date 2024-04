Nuovi sbarchi “fantasma” lungo le coste dell’Agrigentino. Sulle spiagge di Realmonte e Siculiana sono state ritrovate, e sequestrate, due barchini usati dai migranti per la traversata. In località “La Spiaggetta”, tra Le Pergole e Giallonarso, a Realmonte, è stata ritrovata un’imbarcazione, di circa 6 metri e senza motore, verosimilmente utilizzata da un numero imprecisato di migranti.

In contrada “Foggia” in territorio di Siculiana è stata rinvenuta dal personale della Capitaneria di porto di Porto Empedoclina, un barchino di legno della lunghezza di 6 metri e senza motore. Il barchino sarebbe stato lasciato alla deriva dai migranti. Entrambi i natanti sono stati sequestrati dai militari della Guardia costiera. I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento si stanno occupando delle indagini e ricerche per cercare di ritrovare i migranti.