Un pensionato settantenne è stato azzannato da un cane di grossa taglia in via Egitto, nei pressi del plesso scolastico Guglielmo Marconi a Licata. L’uomo è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, dove è stato medicato dal personale sanitario in servizio. Si tratta con ogni probabilità di uno degli esemplari che ormai da tempo stazionano nei pressi di corso Argentina dove si è creato un vero e proprio branco. Già nei giorni scorsi si erano verificati altri casi di persone aggredite da cani randagi.