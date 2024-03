Un incendio ha devastato la parte anteriore di una Fiat Grande Punto di proprietà di un cinquantatreenne palmese. Dopo alcune indagini i carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro, hanno identificato il presunto piromane che avrebbe appiccato il fuoco all’utilitaria. Si tratta di un ventenne, anche lui di Palma di Montechiaro, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio. Tutto è accaduto verso le 16, quindi in pieno giorno. I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini. Un’attività investigativa che ha portato appunto all’identificazione del presunto responsabile.