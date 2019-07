Auto “carambola” sul viale alberato, un ferito nella notte. VIDEO

Incidente nella notte, auto fa parabola sugli alberi.

Incidente in via Giuseppe La Loggia, viale alberato che collega la rotatoria Giunone a Port’Aurea, in piena Valle dei Templi. Un’auto, con alla guida un uomo noto alle forze dell’ordine, avrebbe azzardato un sorpasso perdendo il controllo del mezzo. L’auto ha fatto parabola sugli alberi e sul guardrail. L’uomo ha riportato diverse ferite ed è stato necessario il trasporto in ospedale con un mezzo del 118. Il fatto si è verificato poco dopo le 23,25. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, un mezzo dei vigili del fuoco e ambulanze del 118.

Intervenuta dopo 3 minuti l’ambulanza del G.I.S.E 118 di postazione al villaggio Mose’ ,

Il personale SANITARIO a bordo verificata la gravità dell’incidente chiedeva il supporto dei vigili del fuoco.

Intanto gli operatori del Gise provvedevano alla estricazione non facile del malcapitato .

Giungeva subito dopo un’altra Ambulanza del 118 con un medico rianimatore a bordo, il quale confermando il codice Rosso , iniziava a stabilizzare l’infortunato. Caricato in Ambulanza con diversi traumi e ferite veniva centralizzato in ospedale ed immediatamente trasferito per accertamenti diagnostici.