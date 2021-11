Atletica: Liliana Scibetta vince a Sciacca

Finale di stagione scoppiettante all’insegna del successo per l’atleta Ravanusa Liliana Scibetta, domenica scorsa in occasione della gara del Grand Prix Regionale di corsa su strada disputato a Sciacca, l’atleta tesserata per i colori della Pro Sport Ravanusa, ha conquistato il 1° posto di categoria nonché il 2° posto assoluto.

Nel duro percorso ricavato nel centro storico della città saccense, Liliana ha subito impostato un ritmo alto alla gara, “scrollandosi” uno ad uno tutti gli avversari.

Qualche giorno di riposo per Liliana Scibetta per riprendere subito con la preparazione invernale, in vista della nuova stagione sportiva 2022 che prenderà il via con le gare di corsa campestre.

Sempre a Sciacca per la Pro Sport Ravanusa, da registrare l’ottimo 3° posto di categoria per Alessandra Calafato e la buona prestazione degli atleti Giancarlo La Greca e Giovanni Rizzo.