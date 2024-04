I carabinieri della stazione di Cianciana hanno arrestato il quarantenne ritenuto responsabile dell’aggressione del ventiseienne che è finito, in elisoccorso, all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Deve rispondere di lesioni personali aggravate e porto di armi o oggetti atti ad offendere. In attesa dell’udienza di convalida, per come è stato disposto dal sostituto procuratore di turno, è stato collocato ai domiciliari. Il fatto di sangue è accaduto, in Salita Martiri 16 marzo, poco prima della mezzanotte dell’altra sera. A quanto pare, i due si sarebbero incontrati per un “chiarimento”, forse per motivi sentimentali. Dopo una discussione sarebbe scoppiata una colluttazione.

Il quarantenne, ad un certo punto, avrebbe tirato fuori un’arma da taglio. Sembrerebbe un coltellaccio con cui avrebbe colpito il “rivale” con più fendenti alla gamba. L’aggressore, poi, forse perché ha capito di averla fatta grossa, sarebbe fuggito via. Il ventiseienne è rimasto ferito in varie parti del corpo. Soccorso dal personale sanitario del 118 è stato trasferito all’ospedale nisseno, dove i medici in servizio gli hanno diagnosticato un trauma cranico e vistosi tagli ad una gamba. Se l’è vista brutta ma non versa, per sua fortuna, in pericolo di vita.