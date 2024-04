Stava scontando una pena di nove mesi di reclusione in detenzione domiciliare, ma i carabinieri nel corso di un controllo hanno scopeto un allaccio abusivo alla rete elettrica, trovandogli anche una modica quantità di stupefacenti detenuta per uso personale. E’ stato arrestato in flagranza di reato per furto di energia elettrica.

Il magistrato di sorveglianza di Agrigento Walter Carlisi ha disposto quindi la revoca della detenzione domiciliare nei confronti di Giambattista Sciascia, 37 anni, di Cattolica. L’uomo adesso dovrà scontare la restante pena di otto mesi in carcere. Sciascia è difenso dall’avvocato Fabio Inglima Modica. Nelle prossime settimane sarà processato.