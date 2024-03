I carabinieri, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento, arrestato Domenico Giarra, trentenne, disoccupato, di San Biagio Platani. Il giovane deve scontare la pena residua di 2 anni, 7 mesi e 5 giorni di reclusione, per una vicenda che risale al 2018, quando venne arrestato per furto aggravato di 20 quintali di legna provenienti dal bosco demaniale in località “Monte Cavallo”. L’aggravamento della misura – il trentenne era ai domiciliari – è stata disposta perché a suo carico è arrivato un nuovo provvedimento esecutivo. Dopo le formalità di rito è stato portato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.