Complessivamente 7.000 chili di arancini congelati, per un valore di circa 70.000 euro, sono stati sequestrati per mancanza di autorizzazioni per la produzione e fornitura di prodotti di gastronomia. Ad eseguire il controllo in un’azienda agrigentina sono stati i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo nell’ambito di un’attività igienico – sanitarie sul settore dei prodotti da forno e dolciari.

Il legale rappresentante della ditta, un cinquantenne di Agrigento, è stato multato 10.000 euro. Nel corso del controllo non sono state trovate criticità né prodotti mal conservati o privi di tracciabilità, ma nonostante l’azienda fosse autorizzata esclusivamente alla produzione e fornitura di prodotti dolciari non aveva mai provveduto a richiedere all’Autorità competente l’aggiornamento del riconoscimento anche per la produzione di prodotti di gastronomia.