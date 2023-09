La fusione di “La Giara” e “Raranè 2.0” crea un locale unico e accogliente, si comincia venerdì 8 settembre con la nuova apertura.

Semu sempri nautri, un motto che parla di radici profonde e tradizioni che non si dimenticano mai. Questo è il cuore della nuova avventura dei fratelli Gabriele e Carmelo Arcieri, che venerdì sera apriranno le porte del loro rinnovato locale, unendo le forze di “La Giara” e “Raranè 2.0”. Situato al numero 219 di via Mazzini, questo nuovo spazio rappresenta un ritorno alle origini per Gabriele, lì dove tutto ebbe inizio 14 anni fa.

“Un ritorno al passato,” commenta Gabriele, “Abbiamo sentito l’esigenza di avere a disposizione locali più grandi, con più tavoli, perché la clientela è sempre in aumento.” Questa decisione è il risultato di una crescita costante nel corso degli anni. I due fratelli hanno continuamente lavorato duramente, mettendo passione e creatività in ogni pizza preparata. Adesso, con il nuovo locale, possono finalmente offrire un’esperienza ancora migliore ai loro clienti affezionati.

Un Connubio Tra Tradizione e Innovazione

“La Giara” e “Raranè 2.0” si sono unite per creare ed incarnare le migliori tradizioni culinarie siciliane e l’innovazione nel mondo della pizza. Gabriele e Carmelo Arcieri sono noti in città per le loro speciali pizze con Burrata e per l’invenzione del famoso “Panaru” nel 2017. Questo cesto di pizza, ripieno di patatine fritte e formaggio fuso, coperto da una valanga di salsa rosa, è diventato un’icona gastronomica locale.

Ma la novità non finisce qui. Il nuovo locale avrà un’app dedicata per l’ordinazione a domicilio e da asporto, semplificando ulteriormente l’accesso alle prelibatezze dei fratelli Arcieri.

Il Cibo da Mangiare con gli Occhi

Gabriele e Carmelo Arcieri non sono solamente pizzaioli, ma veri artisti culinari. La loro cucina è un esempio di Food Porn, dove il cibo diventa un’esperienza visiva e gustativa. Usano ingredienti di altissima qualità, spesso legati al territorio e alla cultura siciliana, per creare piatti che fanno venire l’acquolina in bocca solo a guardarli.

Nel nuovo locale, potrete aspettarvi di essere trasportati in un mondo di sapori autentici e innovativi. La fusione di tradizione e creatività è ciò che rende unica l’offerta culinaria dei fratelli Arcieri.

La nuova pizzeria rappresenta un emblema di continuità e crescita. Restano fedeli alle loro radici, ma sono pronti a evolversi per soddisfare le esigenze della loro crescente clientela. Se siete in cerca di un’esperienza gastronomica autentica e indimenticabile, non dovete cercare oltre. La nuova “La Giara” e “Raranè 2.0” è il luogo perfetto dove gustare la migliore pizza e il miglior cibo da mangiare con gli occhi.