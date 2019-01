Apre il nuovo anno con una vittoria lo Joppolo Futsal

Ritorno alla vittoria nel campionato di serie D di calcio a 5 per lo Joppolo Futsal che tra le mura amiche del Kokko Soccer Club si impone con un perentorio 9-4 sulla Viola Futsal Cerami. I ragazzi di Mister Brugnera dopo essere passati in vantaggio dopo pochissimi minuti con una punizione di Calandrino vanno sotto di un gol e rischiano in più occasioni di subirne altri se non fosse per i magistrali interventi del portiere Manzella. La squadra però riesce a riorganizzarsi e chiudere in vantaggio il primo tempo per poi dilagare nel secondo e chiudere la partita col risultato di 9-4. Tre punti davvero importanti che permettono allo Joppolo di agganciare il secondo posto in classifica dietro la capolista Fulgentissima Naro.