Antiquarium, assessore Caracappa incontra  sovrintendente e direttore del Parco “In corso progetto di rilancio, reperti provvisoriamente al Fazello”

Incontro tra l’assessore al Turismo Sino Caracappa, il sovrintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento Michele Benfari e il direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi Roberto Sciarratta. L’incontro è avvenuto questa mattina a Sciacca, all’interno del complesso monumentale del Fazello. Argomento principale di discussione “il progetto di rilancio dell’antiquarium di San Calogero” e dei siti circostanti, di interesse storico, monumentale, archeologico e turistico.

“Ho avuto conferma – dice l’assessore Caracappa – che è in corso di redazione un articolato progetto di rilancio e di riuso funzionale dell’intera struttura sita sulla vetta di Monte Kronio, da parte delle due istituzioni di Agrigento. Il progetto prevede una nuova riconfigurazione dell’area museale, da mettere in rete con altri siti archeologici del territorio. Si interverrà all’interno dell’edificio e anche all’esterno con la previsione di un uso della terrazza a fini culturali. Ho avuto assicurazione che l’intervento di riqualificazione, già finanziato, sarà concluso nei prossimi mesi per aprire l’antiquarium alla pubblica fruizione già in estate. Dopo sollecitazione dell’Amministrazione comunale, è certo che i reperti custoditi rimarranno a Sciacca e saranno provvisoriamente allocati in una sala del complesso Fazello che ospita il Museo del Mare, il cui allestimento sarà curato dallo stesso sovrintendente Benfari”.