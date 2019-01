Anna Alba, sindaco a domicilio ogni settimana a casa di un cittadino

Anna Alba torna nelle case dei favaresi. Il sindaco di Favara, dal prossimo 31 gennaio riprenderà l’iniziava promossa subito dopo la sua elezione: “Anna Alba, sindaco a domicilio”.

Il Sindaco lo ha annunciato sui social

La ripresa del servizio, annunciato alcuni giorni fa attraverso i canali social dalla prima cittadina favarese e dal suo vice e assessore Giuseppe Bennica, consiste nel fatto che la sindaca a partire per ogni giovedì pomeriggio della settimana, incontrerà a domicilio, presso le loro abitazioni, tutti quei cittadini impossibilitati fisicamente a raggiungere gli edifici comunali.

Bisogna prenotare l’appuntamento contattando il Municipio

Chi vorrà incontrare il sindaco, per proposte o per segnalare problematiche, dovrà prima prenotarsi. Il numero da contattare, come riporta La Sicilia, è 0922 448528.