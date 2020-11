Anello al dito per Clizia Incorvaia: ora voglio un figlio da Paolo

L’amore in verità è così. Più che un’emozione va oltre l’oscillare tra l’ idilliaco e il folle. Ma sappiamo davvero cosa sia questo amore di cui tutto il mondo parla? L’agrigentina Clizia Incorvaia sembra abbia la risposta giusta. “Ho trovato in Paolo Ciavarro la mia meta’ perfetta. Sono felice e vorrei un figlio con lui. Ne abbiamo parlato subito, chissa’…”, dice in esclusiva su Chi Clizia Incorvaia, fotografata in occasione del suo 40mo compleanno. “Questa e’ l’eta’ della consapevolezza, non sono mai stata cosi’ in equilibrio. A vent’anni avevo mille paranoie, ora sto bene”, aggiunge. Ora Clizia mostra ai suoi fan di Instagram un anello di rubini con brillante che ha tutto l’aspetto di un fidanzamento ufficiale e che forse proietterà la coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip, e che ha maturato il suo amore sulle sponde della Scala dei Turchi verso qualcosa di più. I due appaiono sempre più complici e innamorati. Lo scorso inverno, dopo l’esperienza del Grande Fratello, Clizia ha confessato il suo amore ai nostri microfoni (Guarda il video).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)