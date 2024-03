Da Agrigento fino al Giappone: il regista Andrea Vanadia racconta la Valle del Belice e vince il Japan world’s tourism film festival. Uno dei premi più importanti per quanto riguarda i documentari che parlano di turismo e viaggi e che ha visto l’agrigentino classe 1988 aggiudicarselo con To the Southwest, un racconto attraverso delle clip intorno la Valle del Belice. «Sono felice – dice Andrea Vanadia – di aver portato a casa questo riconoscimento vinto ad Hokkaidō in Giappone. La vera emozioni però è aver raccontato la mia Sicilia dall’altra parte del mondo, condividendo con altri popoli le nostre tradizioni e la nostra identità». Identità ma anche storia considerato che nelle riprese il videomaker – autore anche del video che ha candidato Agrigento a Capitale della cultura 2025 – ha anche coinvolto zone archeologiche come monte Adranone e il parco di Selinunte.

Il lavoro – prodotto da Emotional Sicily assieme all’autore degli itinerari Manila Di Maira – è così arrivato a Hokkaidō e ricevuto il Gold Award nella categoria Documentary & Vlog. «Girare e viaggiare per raccontare i territori – continua il regista – ha confermato la varietà e la diversità paesaggistica e culturale della Sicilia. A mio avviso, un’isola completa tra paesaggi montuosi e scenari marini». Il regista con lo stesso lavoro è pure in finale all’International tourism film festival Africa.