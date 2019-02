A causa di un incidente, sulla strada statale 117 bis “Centrale Sicula” il traffico è rallentato in prossimità del km 12,200, a Enna. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura si è ribaltata autonomamente e il conducente, sbalzato fuori dall’abitacolo, è deceduto. Sul posto è presente il personale di Anas per ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.