Sino al gennaio scorso, i porti di Porto Empedocle e di Licata potevano contare solo su una Stazione di pilotaggio con un pratico locale; soluzione organizzativa, quest’ultima, non propriamente ottimale a fronte del sensibile aumento dei traffici che si sta registrando in quei sorgitori. In tale contesto, i comandanti dei porti di Gela, di Porto Empedocle e di Licata (rispettivamente il capitano di fregata Lorenzo Masci, il capitano di fregata Antonio Ventriglia ed il tenente di vascello Gabriele Servidio) hanno inteso dare il giusto rilievo all’importante traguardo con una cerimonia tenutasi nella mattinata odierna presso gli Uffici della Capitaneria di porto di Gela.

L’estensione della Corporazione dei piloti di Gela ai porti di Porto Empedocle e di Licata era ormai diventata un’opportunità che non poteva non essere colta al più presto. Una corporazione con un organico più consistente si traduce, infatti, in un efficientamento del servizio e, quindi, in definitiva, in una maggiore attrattività del porto.

Nell’occasione, all’esito del rituale incontro con la stampa, si è proceduto alla consegna della licenza di pilotaggio al nuovo Capo Pilota, comandante Daniele Rocchetti, già pratico locale dei porti di Porto Empedocle e di Licata, alla nomina a pilota effettivo del Comandante Vito Grafato, di un ulteriore marittimo idoneo al pilotaggio ed al doveroso saluto al CLC Giovanni Canale, precedente Capo Pilota della Corporazione dei Piloti di Gela, di recente andato in quiescenza dopo tanti anni di encomiabile servizio.

Il tutto si è svolto alla presenza di numerosi esponenti del clustermarittimo dei tre porti della Corporazione, che non hanno mancato di esprimere il loro plauso ai Comandanti Ventriglia, Masci e Servidio che, operando in perfetta sinergia, hanno reso possibile la finalizzazione dell’iter amministrativo di estensione.