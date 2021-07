Amministrative Favara, Manganella e Castronovo scrivono al Pd

Si scaldano i motori in vista delle amministrative a Favara. L’ex sindaco Rosario Manganella e il consigliere Calogero Castronovo , entrambi ex Pd, intervengono e affermano: “Il Partito Democratico dice “SI” alla candidatura a sindaco del segretario provinciale di Rifondazione Comunista, Antonio PALUMBO, con “Scegli Progetto Comune”. Il Partito di Enrico Letta, a Favara per la verità, è, ormai, da anni privo di una linea politica e incapace di esprimere una propria leadership. Alle prossime amministrative di ottobre sembrava che il PD locale, volesse cambiare pelle, esercitare il suo ruolo di forza di sinistra democratica e progressista e, soprattutto, riprendersi il ruolo di partito legato alla sua comunità, mettendo in campo i suoi uomini “migliori”, tali riconosciuti dai favaresi nei diversi momenti elettorali.

A Di Paola, diciamo che è sulla strada sbagliata e se vuole può correggersi. Sulla scelta di sostenere il segretario provinciale di Rifondazione Comunista, faccia quello che vuole: primo o poi, sarà chiamato a darne conto agli iscritti (se e quando ci saranno) nei prossimi mesi e agli elettori fra poco meno di tre mesi. Ad ottobre c’è da augurarsi che ci sia una lista di partito che non perda la faccia e, peggio, la sua storia migliore.”