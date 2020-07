Amministrative Agrigento, pieno sostegno dell’ Udc Italia a Marco Zambuto Sindaco di Agrigento

In seguito alla presentazione della candidatura a Sindaco di Agrigento da parte di Marco Zambuto arriva il pieno sostegno dell’Udc Italia.



“Accogliamo con entusiasmo e determinazione l’appello lanciato da Marco Zambuto e condividiamo la sua proposta di candidatura a Sindaco di Agrigento in occasione delle prossime elezioni Amministrative del 4 e 5 ottobre. Nutriamo fiducia e stima nella persona, sia sotto il profilo prettamente politico e amministrativo, sia per le capacità di ascolto e di attenzione alle istanze provenienti dal territorio e per le doti umane dimostrate”.

Questa la dichiarazione dell’Udc Italia a firma del Coordinatore Politico Regionale On. Decio Terrana e della Deputata e Presidente della Commissione Regionale Sanità Margherita La Rocca Ruvolo, che aggiungono: “Saremo impegnati in campagna elettorale con candidati al consiglio comunale qualificati e determinati a garantire il successo della candidatura di Marco Zambuto, consapevoli che rappresenti la migliore proposta di governo per la città di Agrigento”.