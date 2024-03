Piena intesa tra MPA e FI in vista del prossimo appuntamento elettorale delle Amministrative 2024 a Campobello di Licata, in accordo con i riferimenti Provinciali, l’Assessore Regionale all’Energia, Roberto Di Mauro, e il deputato regionale, Riccardo Gallo, con la partecipazione dell’ex Sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo, e i dirigenti locali. Nel corso di un’incontro è emersa l’esigenza di garantire alla città un “offerta politica programmatica che sia in linea con il Governo della Regione. Abbiamo la necessità – si legge in una nota- di avviare un vero e rinnovato progetto di rilancio per la città. Già da subito saranno avviate le interlocuzioni con le altre forza di centro destra, le associazioni e con liberi cittadini della società civile al fine di definire una compagine competitiva che abbia soprattutto capacità di ascolto verso i cittadini e di delineare un programma di governo per la città proiettato nel medio che lungo termine. Stiamo mettendo in campo le migliori risorse capaci di indicare una guida autorevole al governo della città e di offrire una classe dirigente all’altezza”.