AMBIENTE: SEQUESTRATO STABILIMENTO NEI PRESSI FIUME NELL’AGRIGENTINO

I carabinieri, su disposizione della procura di Sciacca, hanno sottoposto a sequestro preventivo uno stabilimento in contrada Serafino-Acquecalde, a Montevago, gestito dalla System Group Sicilia che opera nel settore della produzione e commercializzazione di tubazioni in Pvc e Pe. L’azienda, secondo quanto accertato dagli investigatori, avrebbe prodotto materie plastiche in assenza di regolari autorizzazioni, sia dal punto di vista edilizio e urbanistico che amministrativo e produttivo, in una struttura di circa 20 mila metri quadrati di cui 4.500 metri quadrati coperti – a due passi dal fiume Belice e dalle Terme Acqua Pia – inizialmente destinata all’imbottigliamento di acqua minerale. I sigilli sono stati apposti nei giorni scorsi ma la notizia si e’ appresa durante una seduta del consiglio comunale di Montevago, alla quale hanno partecipato anche una dozzina di lavoratori della System Group Sicilia provenienti da Castelvetrano e Partanna. Il Consiglio comunale ha espresso parere contrario in ordine alla proposta preliminare di variante urbanistica per l’avvio di un’attivita’ di lavorazione industriale di materie plastiche per la produzione di tubi in politelene e pvc a poche centinaia di metri dallo stabilimento termale Acqua Pia. (ITALPRESS)