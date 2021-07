Favara in zona rossa ma la Cultura va oltre! Oggi, 22 luglio, alle 19, al PLAYA D’OR, in via Farag, a Cannatello, ad Agrigento, sarà presentato il libro “L’ARTE DELLA SALVEZZA” di Carmelo Sardo che ha come protagonista Marck Art e che vedrà la partecipazione straordinaria di Gaetano Savatteri (curatore della prefazione) e le letture di Arianna Vassallo.