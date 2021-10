Alticcio si schianta contro palo: denunciato giovane

Nonostante avesse alzato di parecchio il gomito, si è messo alla guida della sua autovettura, una Fiat Punto, ed è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Protagonista un ventenne di Porto Empedocle, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Il giovane ha riportato lievi traumi. E’ accaduto, ieri notte, lungo il viale Emporium, tra San Leone e Villaggio Peruzzo.

L’utilitaria, guidata dal giovane, è finita contro un palo dell’illuminazione pubblica, che è stato abbattuto, e poi sopra il mezzo. Sul posto, scattato l’allarme, si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, e il personale sanitario del 118. Gli agenti della polizia Stradale hanno accertato lo stato di ubriachezza.