All’istituto Pirandello il presepe racconta la storia di Porto Empedocle

Un viaggio indietro nel tempo, rivisitando con la memoria i luoghi e i mestieri antichi che hanno fatto di Porto Empedocle la culla dell’artigianato locale. Nasce così “C’era una volta Porto Empedocle”, il presepe allestito da docenti e alunni della scuola primaria dell’istituto comprensivo Pirandello, diretto da Anna Gangarossa, non prima di aver compiuto ricerche sul territorio e ascoltate storie raccontate dagli anziani empedoclini che dimostrano come la Cittadina marinara abbia fatto da guida, anni or sono, nello sviluppo dell’artigianato, delle botteghe e degli antichi mestieri. “L’invito – afferma Anna Gangarossa – è rivolto a tutti i cittadini empedoclini e, soprattutto, a coloro che nutrono nostalgia delle vecchie botteghe e delle storie di personaggi realmente esistiti”.

Il presepe sarà aperto ai visitatori dalle 16 alle 18 del 12 e 13 dicembre.