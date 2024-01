Il dj Alfonso Spataro e il vocalist Pakito , pilastri portanti del party Noche de Fuego, per il secondo anno voleranno in tour in Germania .

Una coppia che scoppia in consolle, reduci da tantissimi successi , sabato 27 gennaio prossimo, si esibiranno a Saarbrücken in una rinomata discoteca , il loose club. Tanta l’attesa per questo grande appuntamento che vedrà gli agrigentini protagonisti di una lunga notte di festa.

La Noche de Fuego, il party reggaeton made in Agrigento, qualche mese addietro, è stato inserito tra i dieci eventi migliori in Italia. A certificarlo la speciale classifica del Dance Music Awards.