Tra mandorli e templi, la passione per la fotografia si intreccia con la cultura siciliana

Intervista con Alfio Baldi: un viaggio fotografico in Sicilia

Quest’anno, il nostro concorso fotografico è stato un vero e proprio successo, con immagini di qualità che sono arrivate da ogni angolo della Sicilia e anche da fuori regione. Tra i tanti partecipanti, abbiamo avuto il piacere di ricevere le foto di Alfio Baldi, un turista livornese che ha visitato la Sicilia durante la festa del mandorlo in fiore.

Alfio, come descriveresti la tua passione per la fotografia?

Alfio Baldi: Non mi considero un fotografo professionista, ma piuttosto un appassionato. Sono un turista che ama la Sicilia e quest’anno abbiamo pianificato la nostra vacanza proprio per ammirare i mandorli in fiore, anche se, purtroppo, al nostro arrivo erano già sfioriti.

Raccontaci della tua esperienza ad Agrigento.

Alfio Baldi: Siamo un gruppo di amici di Livorno, e uno di noi, Michele, ha radici siciliane. Non è la prima volta che organizza una vacanza qui per noi. Questa volta, il nostro obiettivo era vedere la fioritura dei mandorli. Abbiamo visitato non solo Agrigento ma anche Selinunte, Siculiana, e la Scala dei Turchi. Siamo arrivati in 14, atterrando a Palermo e noleggiando auto per esplorare questa meravigliosa zona della Sicilia.

Come avete trovato l’organizzazione dell’evento e la città in vista della sua nomina a capitale della cultura nel 2025?

Alfio Baldi: Eravamo già informati sulla nomina di Agrigento a capitale della cultura per il 2025. Durante la festa, abbiamo visitato la Valle dei Templi, che è stata un’esperienza emozionante. Per quanto riguarda l’organizzazione, non posso che fare i complimenti. Gli addetti sono stati molto disponibili, e non abbiamo avuto problemi di parcheggio. Ho seguito il gruppo messicano durante la sfilata e le loro esibizioni, e tutto è stato ben organizzato.

Dove avete parcheggiato ?

Abbiamo camminato molto. Nel pomeriggio siamo venuti in città per partecipare alla sfilata dei rappresentanti delle nazioni ospiti. Non abbiamo avuto nessun problema per parcheggiare le nostre auto. Abbiamo trovato posto al parcheggio multipiano a 100 metri dal teatro da dove partiva la sfilata. Ho trovato gli addetti all’organizzazione molto disponibili, siamo entrati in teatro e nel chiostro in cui provavano i balletti e le musiche dei giovani ospiti, anche loro molto gentili nel farsi fotografare.

E il concorso fotografico? Come hai scoperto di esso?

Alfio Baldi: Ho saputo del concorso solo stamattina, grazie ad una coppia di amici. Ho l’abitudine di scattare molte foto durante i viaggi per creare un CD ricordo per tutti i partecipanti. E chi sa, forse l’anno prossimo torneremo per goderci Agrigento come città della cultura. Sono curioso di vedere le iniziative che organizzerete.

Ecco alcuni scatti di Alfio Baldi