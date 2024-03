La storia di una donna che ha trasformato la pandemia in un’opportunità imprenditoriale, collaborando con le Cantine Florio per una collezione ispirata alla natura siciliana.

Dopo anni trascorsi nel mondo della moda e del commercio, la pandemia ha segnato una svolta nella vita di Alessia Fede. Costretta a interrompere le sue attività come molti altri, è tornata a casa e ha dato vita al suo brand. Oggi, Alessia ha una collaborazione sorprendente con le rinomate Cantine Florio.

In occasione della Festa del Mandorlo in Fiore, Alessia ha lanciato una collezione unica, ispirata alla bellezza dei fiori di mandorlo. La sua gamma comprende bomboniere, cuscini e piante per l’arredamento, tutti realizzati con tessuti ecologici come il nabuk e il cotone. La sua passione per la sostenibilità ambientale si riflette nei materiali utilizzati e nell’impegno verso un consumo consapevole.

Con due piccoli bambini a carico, Alessia è stata costretta a rinunciare al suo precedente impiego per dedicarsi alla famiglia. Da qui è nata la sua brillante iniziativa imprenditoriale. Il suo sito online, denominato Novunovu_madeinsicily, è diventato la vetrina per le sue creazioni, dove i clienti possono trovare un connubio perfetto tra stile, sostenibilità e artigianalità.

Il successo di Alessia Fede dimostra che, anche nelle sfide più difficili, possono sorgere nuove opportunità. La sua storia è un esempio di determinazione e creatività, oltre che di un profondo rispetto per l’ambiente.