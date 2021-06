Al via nuovi lavori sulle strade provinciali

Dopo l’avvio dei lavori di manutenzione della SP32 Ribera-Cianciana, avvenuto nei primi giorni di marzo, questa mattina il Genio Civile, sottoscrivendo il contratto con l’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro per la Provincia di Agrigento, ha avviato anche i lavori di manutenzione di una serie di strade provinciali importanti per il collegamento dei Comuni di Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula e Villafranca Sicula alla Strada Statale 115.

I lavori saranno realizzati dal Genio Civile, in virtù di apposito accordo istituzionale tra il Libero Consorzio dei Comuni Agrigentini e l’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, guidato dall’On. Marco Falcone.

In particolare, gli interventi di manutenzione riguardano le Strade Provinciali n°24 Burgio-Lucca Sicula, n°35A Portella di Sciacca-Lucca Sicula, n°35B Lucca Sicula- Bivio SS380, n°47 S.Anna-Villafranca Sicula, la strada ex consortile n°11 Calamonaci-Villafranca Sicula e soprattutto la SP88 di collegamento tra la SP36 e la SP47”.

I lavori impegneranno risorse comunitarie, per un importo complessivo di poco più di un milione e mezzo di euro, e si articoleranno in diversi interventi finalizzati a superare una serie di criticità che riguardano la deformazione della sede viaria in diversi punti, causata da movimenti franosi, il deterioramento del conglomerato bituminoso in alcuni tratti, l’assenza di segnaletica orizzontale, la carenza e la fatiscenza della segnaletica verticale e l’inadeguatezza delle opere di canalizzazione delle acque, che spesso determinano condizioni favorevoli per l’innesco di frane del corpo stradale verso valle.

“Siamo lieti di continuare ad offrire il nostro contributo, afferma il Capo del Genio Civile Rino La Mendola, per ridurre quel gap infrastrutturale che, negli ultimi lustri, ha progressivamente isolato la provincia di Agrigento, tarpando le ali al suo sviluppo socio-economico. Nel corso degli ultimi 15 mesi abbiamo sbloccato ben 28 cantieri relativi ad infrastrutture importanti per il nostro territorio e, seguendo le direttive del Dirigente Generale del Dipartimento Salvatore Lizzio, abbiamo avviato un monitoraggio sulla sicurezza dei ponti senza precedenti nella storia ed abbiamo progettato ed eseguito, in tempi estremamente ridotti, la pavimentazione delle strade agrigentine attraversate dal giro di Italia. Adesso, sempre in attuazione alle politiche del Presidente Musumeci e dell’Assessore al ramo Falcone, abbiamo assunto il ruolo di soggetto attuatore di una serie di lavori di manutenzione di diverse strade Provinciali, come quelli che abbiamo già avviato a marzo sulla SP32 e quelli che avviamo oggi per la manutenzione delle Strade Provinciali 24,35A,35B,47,88 e della ex consortile n°11”.

Lo staff del Genio Civile impegnato nell’esecuzione dei lavori è costituito dal Responsabile Unico del Procedimento, Carmelo Marrix, dal Direttore dei lavori, Roberto Mistretta, dai Direttori Operativi Salvatore Alessi, Salvatore Failla e Gianfranco Vullo e dagli Ispettori di Cantiere Pietro Bosco, Pietro Fiaccabrino e Carmelo Florio.

Il programma dei lavori di manutenzione stradale, che saranno realizzati dal Genio Civile a cavallo tra il 2021 ed il 2022, potrebbe presto arricchirsi con una serie di interventi che riguardano la SP12 Naro-Campobello, la SP51 Grotte-Comitini, la panoramica dei templi (SP4), per la parte su cui non è intervenuto il Libero Consorzio dei Comuni agrigentini, la SP15, che collega l’Ospedale San Giovanni di Dio alla viabilità principale ed al Comune di Agrigento e la viabilità di collegamento tra la SP71-A e la SP71-B, che comprende via dei Giardini e Viale delle Dune, nel litorale di San Leone.

I suddetti lavori impegnano risorse comunitarie stanziate dal Governo Musumeci, per un importo complessivo di circa 6 milioni di euro.

Nei prossimi giorni l’Assessore Regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità, On. Marco Falcone, visiterà i cantieri dei lavori avviati oggi e quelli già in avanzato corso di esecuzione sulla SP32, alla presenza dei Sindaci dei Comuni interessati dalla realizzazione dei lavori.